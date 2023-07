Kris Vansnick succède à Gert Vande Broek au poste de coach des Yellow Tigers

"C'est un honneur de pouvoir coacher cette équipe", a déclaré le nouveau coach âgé de 42 ans. "Ce n'est pas un pas vers l'inconnu, mais cela reste un énorme défi d'entraîner cette équipe talentueuse. Je vais continuer à construire sur les bases que nous avons posées avec l'ensemble du staff afin, entre autres, de mener à bien le prochain championnat d'Europe dans notre pays. Avec l'ensemble des Yellow Tigers, je veux me tourner vers l'avenir et me concentrer exclusivement sur les défis sportifs qui nous attendent", a encore ajouté celui qui est aussi coach d'Asterix Beveren, le club champion de Belgique, où il a également succédé à Gert Vande Broek en 2019.

"Nous avons choisi, en concertation avec le conseil d'administration de Volley Vlaanderen, d'assurer la continuité sportive", a souligné Guy Juwet, le président de de Volley Belgium.