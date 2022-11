Kristof Ulenaers ne parvient pas à redresser la barre à Almeria

(Belga) Après un premier tour en 76 coups, Kristof Ulenaers n'a pas su redresser la barre en rendant une carte de 75 au soir du deuxième tour de la deuxième étape de la Qualifiying School du DP World Tour de golf organisée à Cuevas del Almanzora, sur le golf de Desert Springs.

Le golfeur de 24 ans a réussi un eagle et trois birdies, mais il a commis de trop nombreuses erreurs avec deux double bogeys et quatre bogeys. Cette performance lui vaut un deuxième tour terminé 3 au-dessus du par, et une 71e place au classement général. L'Allemand Philipp Katich s'est quant à lui emparé de la tête avec une carte de 67 coups et un score total de 133, soit un coup d'avance sur l'Écossais David Drysdale et le Gallois Oliver Farr. À l'issue des quatre tournois de la deuxième étape de la Qualifying School, 90 des 284 joueurs engagés obtiendront leur billet pour la finale qui se jouera du 11 au 16 novembre à Tarragone où 25 cartes pour le DP World Tour 2023 seront attribuées.