Kristof Ulenaers termine cinquième en Égypte

Kristof Ulenaers a terminé le Red Sea Ain Sokhna Open (Pro Golf Tour/30.000) à la cinquième place jeudi, en Égypte. Avec un 3e et dernier tour en 69 coups, 3 sous le par, le Limbourgeois de 25 ans a porté son total à 207 coups, 9 sous le par. Il partage la 5e place avec huit autres golfeurs.

Ulenaers compte trois coups de plus que le Suisse Fiorino Clerici, en tête du début à la fin du tournoi. Le Français Hugo Legeay Gaucher et les Allemands Philipp Macionga et Linus Lang sont deuxièmes, un coup derrière Clerici.

Lars Buijs a rendu une carte de 73 coups pour son dernier tour, portant son total à 213 coups et terminant à la 27e place. James Meyer de Beco a terminé 31e (215 coups) et Yente Van Doren 38e (216 coups).