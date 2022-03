Kristoffersen s'adjuge le petit globe du slalom, la dernière course pour McGrath

(Belga) Le Norvégien Henrik Kristoffersen a remporté le petit globe du slalom grâce à sa deuxième place, derrière son compatriote Atle Lie McGrath, dans la dernière épreuve de la saison en Coupe du monde de ski alpin, dimanche, à Méribel, sur la piste du Roc de Fer.

Cinq skieurs pouvaient encore remporter le classement de la discipline. Kristoffersen s'élançait avec le dossard rouge de leader et 371 au compteur. Son compatriote Lucas Braathen (323), l'Allemand Linus Strasser (307), l'Autrichien Manuel Feller (301) et le Suisse Daniel Yule (283) conservaient des chances de le dépasser. La première manche se terminait avec trois Norvégiens aux avant-postes: Braathen devant Kristoffersen et McGrath. La seconde manche voyait McGrath bondir à la première place pour s'imposer avec un chrono de 1:34.52. Kristoffersen assurait l'essentiel en prenant la deuxième place à 37/100e. Feller se classait troisième à 77/100e, alors que Braathen craquait, réalisant le 21e temps, sur 23 skieurs à l'arrivée, pour reculer au 11e rang à 1.22. Strasser devait se contenter de la 20e place à 2.05 et Daniel Yule ne terminait pas la première manche. Au classement final du slalom, Kristoffersen s'impose avec 451 points pour décrocher son troisième petit globe, après ceux de 2016 et 2020. Il devance Feller (361) et McGrath (348), qui se hisse au troisième rang grâce à la deuxième victoire de sa carrière, après celle conquise à Flachau le 9 mars. Viennent ensuite Braathen (347), Strasser (307) et Yule (283). Le Suisse Marco Odermatt était déjà assuré de la victoire du gros globe du classement général. Il termine avec 1.639 points, devant deux Norvégiens, Alexander Kilde Aamodt (1.172) et Kristoffersen (954). (Belga)