Kyara Linskens prolonge avec Montpellier

Kyara Linskens, 26 ans, 1m93, avait rejoint Montpellier à l'aube de cette saison accompagnant alors le sélectionneur français des Belgian Cats, Valéry Demory, et Julie Vanloo au sein de la formation héraultaise. Montpellier a été éliminé en demi-finales des playoffs du championnat de france et l'intérieure flandrienne a affiché une moyenne de 10,6 points et 5,0 rebonds en championnat de France.

En EuroCoupe FIBA, Kyara Linskens a compilé 11,3 points et 6,6 rebonds en moyenne par match.