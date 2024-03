Kyrie Irving et Dallas crucifient Denver sur le buzzer

La franchise texane en profite pour remonter à la 7e place de la Conférence Ouest devant Phoenix, 8e après sa défaite 140-129 à Milwaukee. Denver, de son côté, reste 2e et laisse Oklahoma City seul en tête de la Conférence.

Dallas a longtemps mené face aux Nuggets mais les champions en titre ont failli réaliser le hold-up grâce à un tir de Jamal Murray (23 points) pour faire 102-105. Luka Doncic (37 points) a égalisé dans la foulée avant qu'Irving n'enfile sa cape de héros. Avec 2.8 secondes à jouer, Irving a hérité du ballon et a offert la victoire aux Mavericks d'un 'floater' main gauche depuis la ligne des lancers francs.

À l'Est, Boston a assuré encore davantage sa première place grâce à une facile victoire 104-130 à Washington. Les Celtics devancent Milwaukee, Cleveland, New York et Orlando qui a conforté sa 5e place en l'emportant 111-96 contre Toronto. Miami reste 7e grâce à un succès 101-104 à Detroit sur un tir de Bam Adebayo sur le buzzer.

Dans les autres matches de la soirée, San Antonio a pris le dessus sur Brooklyn avec 33 points et 16 rebonds de Victor Wembanyama et Atlanta a surpris les Los Angeles Clippers sur leur parquet (93-110).