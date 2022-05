L'entraîneur de shorttrack Pieter Gysel indisponible encore plusieurs mois

(Belga) Pieter Gysel, l'entraîneur des shorttrackeurs belges, ne pourra pas exercer ses fonctions pendant les prochains mois. Gysel, 41 ans, se remet chez lui d'une méningite contractée pendant la saison de shorttrack. "Je vais prendre quelques mois de repos", a-t-il indiqué mercredi. "Durant ce laps de temps, il sera clair si je resterai actif dans le sport de haut niveau."

Gysel veut accorder plus de temps à sa famille. Il ne poursuivra pas comme assistant au sein de la sélection néerlandaise. La fédération néerlandaise (KNSB) a en effet annoncé chercher un nouvel assistant pour Niels Kerstholt, qui a succédé à Jeroen Otter comme entraîneur national. Otter, entraîneur des meilleurs shorttrackeurs néerlandais depuis 2010, a pris une année sabbatique jusqu'en mai 2023. En raison de ces développements, il n'est pas encore sûr que Hanne et Stijn Desmet puisse poursuivre leurs entraînements avec la sélection néerlandaise. Depuis quatre ans, les Desmet s'entraînent avec les Néerlandais. Tous deux s'étaient installés à Heerenveen. Cela a mené à la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin pour Hanne et à deux médailles de bronze pour Stijn lors des Mondiaux de Montréal. (Belga)