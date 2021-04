L'entreprise Gracenote prévoit 11 médailles pour la Belgique à Tokyo

(Belga) Gracenote, une entreprise spécialisée dans les bases de données et les statistiques dans le monde du sport, prévoit que la Belgique va remporter 11 médailles lors des Jeux Olympiques de Tokyo cet été dans un tableau virtuel publié mercredi.

Avec 11 médailles, la Belgique obtiendrait le quatrième plus gros total de son histoire aux Jeux Olympiques. En 1924 à Paris, les athlètes belges avaient récolté 13 médailles et 15 à Paris en 1900. Le plus gros total de médailles remportées par la Belgique remonte aux Jeux Olympiques 1920, organisés à Anvers, avec 36 médailles. En 2016 à Rio, la Belgique n'avait remporté que six médailles dont deux en or avec Nafissatou Thiam (athlétisme) et Greg Van Avermaet (cyclisme). Selon Gracenote, la Belgique devrait également remporter deux médailles d'or à Tokyo en plus de quatre médailles d'argent et cinq de bronze. Un total qui placerait la délégation belge à la 25e place du tableau des médailles. Dans le tableau des médailles virtuel, les Etats-Unis occupent la première place avec une prévision de 114 médailles dont 43 en or. Les Américains devancent la Chine avec 85 médailles et les athlètes russes sous la bannière olympique avec 73 médailles. Le Japon (59 médailles) et les Pays-Bas (41 médailles) complètent le top 5. Les Néerlandais réaliseraient la plus belle progression par rapport à 2016 avec 27 médailles de plus. Les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés d'un an à cause de la pandémie de coronavirus, doivent débuter le 23 juillet prochain jusqu'au 8 août. (Belga)