L'Etat et les collectivités rajoutent 111 millions d'euros au budget des Jeux de Paris

L'Etat et les collectivités locales vont rajouter environ 111 millions d'euros au budget du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en hausse de 10% à la fin de l'année 2022, ont fait savoir le comité d'organisation et l'Etat vendredi.

Touché par l'inflation et d'autres hausses de dépenses, le budget du comité d'organisation, passe de 3,980 millions d'euros à 4,380 millions d'euros (+400 millions d'euros) et la part publique de "3 à 4%", a précisé le président du comité (Cojo) Tony Estanguet au cours d'un point presse. L'Etat répète régulièrement que "les Jeux financent les Jeux" et a présenté ces investissements, comme pour la lutte antidopage, comme pouvant servir au-delà des JO. Le financement du Cojo repose sur les recettes de partenariats, celles de la billetterie et une contribution du Comité International Olympique (CIO). 71 millions d'euros iront à l'organisation des Jeux paralympiques déjà bénéficiaires des 100 millions d'euros d'argent public. L'Etat, par la voix du directeur de cabinet de la ministre des Sports et des JO, n'a pas précisé sa part sur ces 71 millions car "la ventilation" est en discussion notamment avec la mairie de Paris et la Métropole du Grand Paris. L'Etat va aussi mettre 12 millions d'euros pour du "matériel sportif" et 8 millions destinés à la lutte antidopage ainsi que 5 millions d'euros pour les voies olympiques. Ce nouveau budget sera présenté lors d'un conseil d'administration le 12 décembre. Coté dépenses, le budget est "en hausse de 30 millions d'euros soit 130 millions d'euros" pour les quatre cérémonies olympiques et paralympiques. Côté revenus, le patron du Cojo a fait état de "127 millions d'euros" de recettes de partenariats en plus (prévues à 1,1 milliard) et une hausse de 143 millions des recettes de billetterie grâce à "l'optimisation des jauges".