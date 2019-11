L'Ethiopien Desisa et la Kenyane Chepngetich élus "meilleur coureur de marathon" 2019

(Belga) La 7e édition du Gala du "meilleur coureur de marathon" de l'Association des marathons internationaux et courses de (longues) distances (AIMS) a couronné, vendredi soir à Athènes, l'Ethiopien Lelisa Desisa et la Kenyane Ruth Chepngetich. Les deux champions du monde couronnés cet automne à Doha sont considérés comme le meilleur marathonien et la meilleure marathonienne des douze mois écoulés.

Desisa, outre son sacre mondial, a remporté le marathon de New York en 2018. Chepngetich s'est imposée dans les marathons de Dubaï et Istanbul. Ils ont été choisis sans doute pour avoir affronté et vaincu les très éprouvantes conditions météo de Doha. Le Kenyan Eliud Kipchoge, vainqueur à Londres et premier homme à être passé sous les 2 heures (1h59:40) à Vienne, dans des conditions non homologables, et l'Ethiopien Kenenisa Bekele qui a échoué à 2 secondes du record du monde de Kipchoge lors de sa victoire à Berlin (2h01:41) auraient pu revendiquer le titre masculin. Tous deux avaient renoncé à disputer les Mondiaux. La Kenyane Brigid Kosgei, elle a aussi absente au Qatar, a pulvérisé le record du monde à Chicago en 2h14:04. Une performance qui aurait pu aussi lui valoir le titre. Desisa et Chepngetich succèdent au palmarès respectivement à Kipchoge et à la Kenyane Galdys Cherono. L'AIMS travaille en coopération avec la fédération internationale d'athlétisme (IAAF/WA), afin que les distances de toutes les courses à pied sur route soient mesurées de manière correcte et que les parcours respectent les conditions d'homologation des records imposées par l'IAAF. (Belga)