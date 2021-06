L'Ethiopienne Letensebet Gidey s'empare du record du monde du 10.000 m en 29:01.03

(Belga) Deux jours après la Néerlandaise Sifan Hassan, l'Ethiopienne Letensebet Gidey s'est emparée à 23 ans du record du monde du 10.000 m, mardi soir à Hengelo, aux Pays-Bas. Elle a couru les 25 tours de piste en 29:01.03.

Elle a abaissé de plus de 5 secondes le précédent record qui ne datait que de dimanche. Sifan Hassan avait surpassé le précédent record de plus de dix secondes en 29:06.82 sur cette même piste d'Hengelo. Le record était avant cela fixé à 29:17.45 depuis les JO de Rio, le 12 août 2016, et appartenait à l'Ethiopienne Almaz Ayana. Vice-championne du monde du 10.000 m en 2019 à Doha, Gidey détient aussi le record du monde du 5000 m en 14:06.62 depuis le 7 octobre 2020 à Valence. (Belga)