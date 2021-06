L'Euro de basket féminin 2023 en Slovénie et Israël

(Belga) La 39e édition du championnat d'Europe de basket féminin en 2023 sera organisée conjointement par la Slovénie et Israël, a annoncé la FIBA Europe, la fédération européenne de basket, vendredi.

Tel Aviv et les cités slovènes de Koper et Celje accueilleront la phase de groupes et la phase finale sera organisée à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. C'est la décision prise par le Comité exécutif vendredi. L'Autriche avait également posé sa candidature. Il s'agira d'une première pour ces deux pays. Ce sera la quatrième fois que l'Euro de basket féminin est organisé dans plus d'un pays. L'Euro 2021 du 17 au 27 juin se tient à Strasbourg et à Valence où se déroulera la phase finale. La Slovénie figure dans le groupe des Belgian Cats à Strasbourg. Le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2023 aura lieu en août prochain et les premières rencontres seront programmées en novembre. Particularité, la Slovénie et Israël disputeront ces qualifications, à leur demande, vu la difficulté d'organiser des rencontres de préparation à leur évènement. (Belga)