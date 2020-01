L'immense peine de LeBron James après avoir appris le décès de Kobe Bryant (vidéo)

La mort du basketteur Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère a soulevé une vague d'émotion à la hauteur du talent de cette légende de la NBA.

Parmi les images poignantes venues des Etats-Unis, la réaction de LeBron James a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit notamment la star des Lakers enlacée par une personne avant de sécher ses larmes sur le tarmac de l’aéroport de Los Angeles.

La chaîne NBC a diffusé ces images après l’arrivée à l’aéroport de l'équipe des Los Angeles Lakers (la franchise où Kobe Bryant a réalises ses exploits), en provenance de Philadelphie, où ils avaient disputé un match la veille.

L'émotion de LeBron James illustre la peine qui frappe le monde du sport. Sur les parquets de NBA, des joueurs ont rendu hommage à Kobe Bryant durant les matches disputés dans la nuit de dimanche à lundi.

Kobe était immortel

Un drame qui est survenu au lendemain d'une soirée contrastée pour LeBron James, qui a passé... Kobe Bryant pour grimper sur le podium des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA, sans parvenir à empêcher la dixième défaite de la saison des Lakers à Philadelphie, samedi.

Rendez-vous était pris, coquetterie du destin, à Philadelphie la ville de naissance de Bryant. Et James avait bien répondu présent, en le doublant au classement des joueurs les plus prolifiques de la Ligue. Pour l'occasion, il avait griffonné "Mamba 4 life" ("Mamba pour la vie") sur ses chaussures, en hommage à son glorieux aîné ainsi surnommé. C'est au milieu du 3e quart-temps, sur un double pas, que James est un peu plus entré dans l'histoire pour reléguer Bryant et ses 33.643 points à la 4e place.



"Kobe était immortel offensivement du fait de son aptitude (à beaucoup marquer). Et me voilà ici à Philadelphie, portant le (même) maillot des Lakers. L'univers provoque parfois de ces choses... Ce n'est pas censé avoir un sens, mais voilà, cela arrive tout simplement", avait déclaré LBJ ému.