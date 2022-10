L'Italie première qualifiée pour les quarts de finale dans le groupe de la Belgique

(Belga) L'Italie s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial féminin de volley après sa victoire 3 sets à 0 (25-19, 25-18, 25-17) sur l'Argentine lors de la 8e et avant-dernière journée du groupe E, celui de la Belgique, vendredi, à Rotterdam.

Avec ce succès, les championnes d'Europe, en tête avec 22 points, sont assurées de terminer à l'une des quatre premières places du groupe. Plus tôt dans la journée, le Japon a battu Porto Rico 3-0 (25-16, 25-19, 25-21). Les Japonaises sont provisoirement deuxièmes avec 18 points (8 matchs), devant la Chine (17 points, 7 matchs) et le Brésil (17 points, matchs). La Belgique (15 points, 7 matchs) occupe la cinquième position devant les Pays-Bas (13 points, 7 matchs), Porto Rico (6 points, 8 matchs) et l'Argentine (5 points, 8 matchs). En soirée (20h15), le Brésil rencontrera les Pays-Bas. Les Yellow Tigers, toujours en lice pour la qualification, affronteront le Brésil samedi et la Chine dimanche. Les quatre premiers de cette nouvelle poule iront en phase finale à élimination directe, à Apeldoorn et Gliwice. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre. Lors de cette deuxième phase de poules, qui se déroule jusqu'à dimanche à Rotterdam et à Lodz, les quatre équipes du groupe A issues du 1er tour (Belgique, Italie, Pays-Bas et Porto Rico) ont été versées dans un nouveau groupe de huit avec les quatre qualifiés du groupe D (Chine, Japon, Brésil et Argentine). Les résultats de la 1re phase de poules sont conservés. (Belga)