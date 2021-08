L'or et un nouveau record du monde pour l'Italie en poursuite par équipe messieurs

(Belga) L'Italie a remporté le titre olympique en poursuite par équipe messieurs en cyclisme sur piste lors de la finale pour la médaille d'or mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Italiens, qui ont battu à nouveau le record du monde, ont devancé les Danois.

Avec un temps de 3:42.032, les Italiens ont amélioré leur propre record du monde, battu déjà la veille (3:42.307). Le Danemark a terminé avec un temps de 3:42.198. Dans la finale pour la médaille de bronze, l'Australie a dominé la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais étaient en tête au moment où l'un de leur coureur a chuté et a désorganisé la poursuite, permettant à l'Australie de prendre le large et facilement s'imposer. Le Canada a terminé 5e, l'Allemagne 6e, la Grande-Bretagne 7e et la Suisse 8e. (Belga)