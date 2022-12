La balle du record de home runs de Judge vendue 1,4 million aux enchères

(Belga) La balle avec laquelle le joueur de baseball Aaron Judge a réalisé son 62e home run la saison dernière, établissant ainsi un record de la Ligue américaine, a été vendue aux enchères pour 1,5 million de dollars, soit 1,4 million d'euros.

Judge a frappé le home run pour les New York Yankees lors de la défaite 3-2 contre les Texas Rangers. Après avoir refusé une offre de trois millions de dollars, le spectateur Cory Youmans, qui a attrapé la balle frappée par-dessus la grille, a offert le "souvenir" à la maison de vente aux enchères Goldin Auctions. L'acheteur s'est fait connaître par le biais de The Action Network. Il a déclaré qu'il n'était pas un fan des New York Yankees, mais a qualifié sans hésitation le ballon du record de Judge "histoire du baseball américain". Avec son home run "historique", Judge a battu le record de 61 home runs détenu par Roger Maris depuis 1961. La Ligue américaine est l'une des deux ligues, avec la Ligue nationale, qui font partie du championnat de baseball américain MLB. Dans cette ligue coupole, le record du nombre de home runs est au nom de Barry Bonds avec 73 homeruns. (Belga)