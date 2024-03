La bataille à l'Ouest indécise: OKC, battu, est rejoint par Denver, Minnesota en embuscade

La lutte pour la première place de la Conférence Ouest du championnat NBA de basket est plus indécise que jamais. Mardi, Oklahoma City a été surpris à domicile par Indiana 111-121. Avec 45 victoires et 20 défaites désormais, le Thunder possèdent le même bilan que le champion en titre Denver, 2e. Minnesota vainqueur dans la salle des Clippers 100-118 est troisième (45-21).

Les 30 points et 10 rebonds du meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander et les 15 points, 13 rebonds de Chet Holmgren n'auront pas permis cette fois à OKC de sortir vainqueur. Opposée à Indiana, l'équipe la plus offensive de la saison (123.1 points en moyenne à 50.6% de réussite), l'équipe du coach Mark Daigneault n'a pas trouvé la solution malgré sa 3e place dans la grande Ligue au niveau des points (120.8) et la 2e au niveau de l'adresse (50.1).

Minnesota a réalisé une beau rétablissement chez les Clippers. Menés de 22 points, les Wolves ont renversés les Clippers dans le troisième quart-temps, notamment grâce à Anthony Edwards (37 points).

À l'Est, Boston, la meilleure équipe de la saison (51-14) a écrasé Utah 123-107, avec 38 points de Jayson Tatum, malgré l'absence de Kristaps Porzingis, Jaylen Brown et Al Horford.

New York n'a laissé aucune chance à Philadelphie qui n'effraie plus personne depuis la blessure de Joel Embiid: 106-79. Josh Hart a réalisé à cette occasion un triple-double aussi beau que rare de sa part: 20 points, 19 rebonds et 10 assists. Les Knicks sont 4e à l'Est (38-27), Philadelphie n'est plus que 7e (36-29).