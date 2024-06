La Belge Nele Gilis défaite en demi-finale

Nele Gilis, qui était devenue jeudi la première joueuse belge à atteindre les demi-finales des Finales du PSA World Tour de squash, n'est pas parvenue vendredi soir à se hisser en finale de cette compétition qui réunit à Bellevue, aux Etats-Unis, les huit meilleurs joueurs et joueuses de la saison, à l'image des Masters en tennis.

L'Anversoise de 28 ans, 6e mondiale, s'est inclinée vendredi soir heure locale (dans la nuit, heure de Bruxelles) contre l'Égyptienne Nouran Gohar, numéro 2 mondiale, en deux sets (9-11 et 7-11) et 35 minutes de jeu. Nele Gilis avait pourtant bien commencé son match et largement mené dans le premier set.

Notre compatriote était la seule non-égyptienne en demi-finales de l'épreuve, dans une discipline du squash que l'Egypte domine.