La Belgian Cat Bethy Mununga fait un pas vers l'Euroligue avec l'ACS Sepsi-SIC

Engagée avec son club roumain dans l'une des trois rencontres du tour préliminaire de qualification pour l'Euroligue, Bethy Mununga a inscrit 7 points et pris 15 rebonds en plus d'un assist, d'une interception et d'un block, faisant d'elle la meilleure performeuse de son équipe à l'occasion de ce match aller.

Intégrée pour la première fois à l'effectif des Belgian Cats au printemps dernier, Bethy Mununga avait remporté avec celles-ci l'EuroBasket au mois de juin, faisant au passage figure de révélation avec un rôle en vue dans la rotation intérieure des Cats. Dotée d'un gros physique, Mununga est une vraie gobeuse de rebond en dépit d'une taille limitée.