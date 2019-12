La Belgique à Mons le 21 février contre la Lituanie en qualifications pour l'Euro 2021

(Belga) Le premier match de la Belgique en qualifications pour l'Euro 2021 de basket (messieurs), le vendredi 21 février contre la Lituanie, se jouera à la Diamonte mons.arena, a communiqué la fédération belge de basket dimanche.

Les Belgian Lions de Dario Gjergja ont été versés dans le groupe C avec aussi la République Tchèque et le Danemark pour un championnat d'Europe - avec 24 équipes - organisé dans quatre pays du 17 août au 3 septembre 2021 en Allemagne (Cologne), en Géorgie (Tbilissi), en Italie (Milan) et en République Tchèque (Prague). La Belgique jouera ensuite au Danemark le 24 février. Les rencontres de qualification se disputeront en trois périodes du 17 au 25 février prochain, du 23 novembre au 1er décembre 2020 et du 15 au 23 février 2021. Les trois premiers de chaque poule sont qualifiés sauf dans celles qui comprend un des pays organisateurs qualifiés d'office. Dans le groupe de la Belgique, la Tchéquie sera accompagnée par les deux meilleures équipes. Les Belgian Lions ambitionnent de se qualifier pour une cinquième phase finale d'affilée. (Belga)