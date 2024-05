La Belgique avec 59 athlètes à Rome, Cynthia Bolingo pas sélectionnée en individuel

En plus des 38 athlètes directement qualifiés en ayant réussi la limite qualificative, quatre iront à Rome via leur classement. Il s'agit d'Helena Ponette (400m), Elise Vanderelst (1.500m), Timothy Herman (javelot) et Jente Hauttekeete (décathlon).

Cynthia Bolingo ne participera pas au 400m individuel. Elle est en revanche inscrite pour le relais mixte et le 4x400 mètres féminin avec les Belgian Cheetahs. Bolingo sera accompagnée sur cette dernière épreuve par Camille Laus, Helena Ponette, Imke Vervaet, Liefde Schoemaker et Naomi Van Den Broeck.