La Belgique avec la Suède, la Slovaquie et la Lettonie en qualifications de la 1re édition

La Suède accueillera ce groupe, qui se jouera du 15 au 20 octobre. Lors de la première phase qualificative, vingt-trois équipes ont été réparties en six groupes. Les six vainqueurs de groupe rejoindront le Portugal et l'Espagne, déjà qualifiés, au tour élite. Cette deuxième et dernière phase qualificative se disputera du 18 au 23 mars 2025. Les deux premiers de chacun des deux groupes seront qualifiés pour la Coupe du monde.

La première édition de la Coupe du monde féminine de futsal sera organisée en 2025 aux Philippines. Seize nations y prendront part.