La Belgique bat la Tchéquie et rejoint le Final Four de l'European Golden League féminine

Les Yellow Tigers (FIVB 14), l'équipe nationale belge féminine de volleyball, ont battu la Tchéquie (FIVB 18) 3 sets à 1 (23-25, 26-24, 25-18, 25-20) à l'issue de leur 5e rencontre de l'European Golden League 2024, samedi à Tarnow en Pologne. Elles ont infligé leur première défaite aux Tchèques et ainsi assuré leur place au Final Four.

Avec 15 points, la Belgique est certaine de terminer à l'une des trois premières places de cette phase de groupes.

Au bout des trois week-ends, les douze nations engagées dans la compétition auront chacune disputé six matchs. Les quatre équipes ayant remporté le plus de matchs seront qualifiées pour le Final Four, prévu les 15 et 16 juin en Tchéquie.

Le vainqueur et le finaliste participeront à la Challenger Cup, qui compte comme qualification pour la prestigieuse Volley Nations League.