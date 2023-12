La Belgique battue aux shoot-outs par l'Argentine en demi-finales du Mondial U21

Les jeunes Belges, classées 11e à la FIH, ont logiquement subi le jeu en première mi-temps, mais ont bien résisté. Bien en place tactiquement, elles n'ont laissé que très peu d'occasions à leurs adversaires, hormis sur 2 pc bien contrés par la gardienne Maité Bussels et ses défenseuses. L'équipe de Darran Bisley a pointé son nez à la fenêtre dans le 3e quart-temps s'octroyant plusieurs pc et shoots au goal, mais sans succès. En fin de partie, les Belges ont à nouveau reculé mais n'ont pas cédé, affichant des statistiques équilibrées sur l'ensemble du match, avec 4 pc (pour 5 à l'Argentine), 7 shoots au goals (pour 3 aux Sud-Américaines) et 47 pc de possession de balle (contre 53 pc).

La gardienne argentine Mercedes Artola s'est ensuite montrée intraitable lors de l'exercice des shoots-out en détournant les trois premières tentatives belges alors que deux Argentines trouvaient le chemin des filets. Louise De Waet inscrivait le 4e essai belge, mais celui-ci se révélait insuffisant après que la capitaine des 'Leoncitas' trompait Bussels pour envoyer son équipe en finale.