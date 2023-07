La Belgique battue par l'Argentine mais file au deuxième tour et dans le top 8

Après avoir pourtant mené 2 sets à 0, la Belgique s'est inclinée 3 sets à 2 (18-25, 28-30, 25-15, 25-23 et 15-9) face à l'Argentine pour son troisième match de poule au championnat du monde de volley des moins de 21 ans dimanche à Manama au Bahreïn.

La Belgique a pris l'avantage rapidement, remportant le premier set en seulement 23 minutes, et a ensuite mené 2-0 à l'issue d'un deuxième set très disputé (30-28). Les Argentins ont cependant réussi à renverser la vapeur. Côté belge, Ferre Reggers et Pierre Perin ont chacun marqué 15 points.

Déjà qualifiés pour le second tour et le top 8, les Young Red Dragons enregistrent leur première défaite, sans conséquence, après des succès contre la République tchèque (3-0) vendredi et les États-Unis (3-1) samedi.