La Belgique battue par les Pays-Bas et reléguée en Rugby Europe Trophy

(Belga) Les Diables Noirs, l'équipe nationale belge masculine de rugby, n'ont pas réussi à se maintenir en Rugby Europe Championship (REC), l'antichambre du tournoi des Six Nations. Les Belges ont été battus 21-23 par les Pays-Bas, samedi, à Waterloo. Ils sont relégués en Rugby Europe Trophy, le troisième échelon continental.

Les hommes de Frédéric Cocqu étaient menés 0-10 à la pause. L'avance néerlandaise a grimpé jusqu'à 0-13 avant un retour des Belges, qui ont pris l'avantage à douze minutes du terme après avoir réussi, et transformé, deux essais (14-13). Mais un nouvel essai, transformé, des Néerlandais redonnait l'avantage aux visiteurs (14-20). Les Diables Noirs ne se démoralisaient pas et repassaient devant (21-20) à six minutes de la fin. Ce n'était pas encore fini: une pénalité de David Weersma remettait définitivement les Néerlandais aux commandes (21-23) alors qu'il ne restait que trois minutes à jouer. Cette fois, les Belges ne parvenaient plus à renverser la situation. Les Belges n'avaient plus perdu un derby face aux Pays-Bas depuis 2010. En février dernier, la Belgique avait été sanctionnée d'un score de forfait pour ne pas avoir pu se déplacer en Roumanie pour son dernier match de l'édition 2020 du REC à cause des mesures sanitaires. Un forfait qui a contraint les Diables Noirs à jouer un match de barrage contre les Pays-Bas, vainqueurs du Rugby Europe Trophy. (Belga)