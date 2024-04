La Belgique candidate pour organiser le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 2029

Le Comité olympique interfédéral belge (COIB) a porté sa candidature à l'organisation du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) en 2029. Le gouvernement flamand soutient le projet avancé par le COIB de tenir cette compétition de sports olympiques destinée aux athlètes européens âgés entre 12 et 18 ans. Le Comité a publié un communiqué pour annoncer ses intentions, mardi, jour où il soumettra officiellement sa candidature.

Jean-Michel Saive, président du COIB, a précisé les intentions. "Faire revenir le FOJE en Belgique était l'une des ambitions que nous avions fixées avec notre conseil d'administration. Cela nous donne l'opportunité d'organiser un grand événement multisports olympique dans notre pays, axé sur notre jeunesse, lié à l'olympisme et aux valeurs olympiques. C'est fantastique que le gouvernement flamand croie également en ce projet."

Si l'organisation revient au COIB, celui-ci "mettra en place un comité d'organisation pour déterminer plus en détails les villes hôtes en Flandre et le programme sportif. Cela se fera en étroite collaboration avec le gouvernement flamand, Sport Vlaanderen et les fédérations concernées", comme l'a expliqué le communiqué.