La Belgique conserve son rang de 7e nation mondiale et 3e européenne en basket féminin

La Belgique s'est qualifiée pour l'Euro du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël, sa 4e phase finale de suite dans un championnat européen. Le tirage au sort est prévu mercredi prochain et sera notamment basé sur les résultats des qualifications et le classement par pays.

Les Belges y sont aussi troisième nation européenne derrière l'Espagne, 4e et la France, 6e.

Les Etats-Unis, championnes de monde le 1er octobre dernier à Sydney et première qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024, sont toujours largement en tête devant la Chine, finaliste de la Coupe du monde, et l'Australie. Le Canada, 5e, s'intercale entre les trois premières nations européennes.

- Classement mondial au 3 mars:

1. (1) Etats-Unis 848.8 points 2. (2) Chine 676;5

3. (3) Australie 668,3 4. (4) Espagne 665,4 5. (5) Canada 648,9 6. (6) France 635,2 7. (7) BELGIQUE 632,7 8. (8) Serbie 582,9