La Belgique dans le 2e chapeau pour le tirage au sort ce soir

Les Belges, championnes d'Europe, sont assurées de tomber contre un ténor, soit les Etats-Unis, l'Australie ou l'Espagne, têtes de série, et leur groupe comprendra d'office un pays du continent américain. La Chine, tête de série aussi, jouera chez elle.

La Belgique est assurée d'éviter la France et le Brésil. Le pot 3 est composé du Japon, de la Serbie, du Nigéria et d'un pays du continent américain. Le pot 4 comprend Hongrie, Sénégal, Nouvelle-Zélande et Allemagne.