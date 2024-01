La Belgique dans le groupe de la Chine à Busan dans un mois

Le tirage au sort mardi a placé les pongistes belges dans une poule avec les indétrônables Chinois et leurs deux meilleurs joueurs du monde Fan Zhendong et Wang Chuqin, avec la Croatie, la Hongrie et Cuba également.

Les cinq premiers joueurs mondiaux sont des Chinois. Côté belge, Martin Allegro est 60e, Adrien Rassenfosse 85e, Cedric Nuytinck 108e, Florent Lambiet 122e et Tom Closset 216e pour les cinq premiers dans la hiérarchie.