La Belgique déroule en Grande-Bretagne et conserve un mince espoir de qualification

La Belgique a conservé un (très) mince espoir de se qualifier pour la première Coupe du monde masculine de basket de son histoire. Les Belgian Lions avaient l'obligation de s'imposer vendredi soir à Newcastle face à la Grande-Bretagne. Ils n'ont pas tremblé face à un adversaire très faible et se sont imposés 59-88. Ils menaient 26-42 à la pause. L'autre élément nécessaire pour garder l'espoir était la défaite de la Serbie en Grèce et ce fut aussi le cas (97-92). Lundi soir, à Mons, les Belges devront impérativement battre la Turquie et espérer dans le même temps la défaite à domicile de la Serbie face à la Grande-Bretagne ce qui semble improbable au vu de la prestation de celle-ci face aux Lions.