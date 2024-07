La Belgique domine la Macédoine du Nord et attend son adversaire en huitièmes de finale

La Belgique a signé son deuxième succès, en trois matchs, dans le groupe C du championnat d'Europe de basket masculin pour les moins de 20 ans. Lundi, à Gdynia en Pologne, les jeunes Lions ont battu sans trembler la Macédoine du Nord 86-59 (mi-temps 36-18).

Face à une équipe battue de 55 points par l'Espagne et 35 par la Turquie, les Belges n'ont pas eu à s'employer outre mesure. Ils menaient 16-4 après dix minutes et 36-18 à la pause. Le troisième quart fut plus partagé (22-20) avant une dernière période bien contrôlée (28-21).

Noah Meeusen (18 points, 5/7 aux tirs, 6/6 aux lancers francs), Kobe Grymonprez (16 points) et Nathan Missia-Dio (12 points, 11 rebonds) ont été les leaders belges.