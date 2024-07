La Belgique écarte les Pays-Bas et file en demi-finales

Victorieuse la veille de la Grande-Bretagne (82-48) pour son premier des deux matches du deuxième tour, la Belgique, drivée par le Français Fred Dusart, le coach de Castors Braine, s'est imposée 70 à 62 contre les Pays-Bas.

Nastja Claessens et Sam Daelemans ont été les plus en vue côté belge. Avec 20 points et 14 rebonds pour la première qui a quitté le groupe des Belgian Cats pour disputer cet Euro, et 21 points, 8 rebonds pour la seconde.