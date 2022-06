Volley-ball: la Belgique émerge contre la Thaïlande et s'offre un premier succès

(Belga) Après deux défaites logiques, subies contre la Serbie et l'Italie, la Belgique, 13e nation mondiale, a eu besoin d'une cinquième manche décisive pour se défaire de la Thaïlande (FIVB 15) samedi à Ankara, en Turquie. Cette victoire 3 sets à 2 (25-22, 18-25, 23-25, 25-21 et 15-13) est la première des Yellow Tigers dans le groupe 2 de cette Ligue des Nations de volley féminin.

Les Belges ont pu compter sur les 23 points de Britt Herbots et les 17 de Silke Van Avermaet pour venir à bout de la Thaïlande, qui menait 1 set à 2. Mercredi, les Yellow Tigers se sont inclinées 3 sets à 1 devant les Serbes (FIVB 5) avant de perdre le lendemain sur le même score contre les Italiennes (FIVB 7). Les joueuses de Gert Vande Broek ponctueront leur première semaine de compétition dimanche avec un nouveau duel contre un ténor mondial, la Turquie (FIVB 4), qui évolue à domicile. La deuxième semaine de cette quatrième édition de la Ligue des Nations est prévue du 15 au 19 juin à Quezon City, aux Philippines, avec la Chine, le Canada, la Pologne et la Bulgarie comme adversaires des Belges. La 3e semaine est programmée du 30 juin au 3 juillet à Calgary, au Canada, contre les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Japon. Au classement, la Belgique est désormais 12e sur 16 avec 2 points alors que la Thaïlande, qui restait sur des victoires contre la Bulgarie et la Serbie, est 5e (6 pts). Les huit premiers seront qualifiés pour la phase finale, prévue à Ankara du 13 au 17 juillet. (Belga)