La Belgique en argent dans le relais messieurs, une 6e médaille pour les Belges

La Pologne, avec Lukasz Kuczynski, Michal Niewinski, Felix Pigeon et Diane Sellier, est en bronze chez elle.

Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré et Warre van Damme ont terminé dans le sillage des Pays-Bas, champions d'Europe avec Teun Boer, Itzhak de Laat, Friso Emons et Kay Huisman.

La Hongrie, avec Balazs Bontovics, Peter Jaszapati, Bence Nogradi et Daniel Tiborcz, a terminé 4e et dernière de cette finale.

La Belgique rentre ainsi de Gdansk avec 6 médailles après l'or sur 1.000m pour Hanne Desmet qui a réussi à conserver son titre au contraire de son frère, Stijn, en bronze sur la même distance dimanche. Hanne et Stijn Desmet avaient décroché chacun une médaille de bronze sur 500m samedi après avoir chuté tous les deux en finale du 1.500m. La Belgique - avec Hanne et Stijn Desmet, Tineke den Dulk et Adriaan Dewagtere - a remporté le bronze dans le relais mixte sur 2.000m.

Hanne et Stijn Desmet avaient décroché à eux deux cinq médailles aux championnats d'Europe l'an dernier. Chacun l'or sur 1.000m ainsi que l'argent sur 1.500m et dans le relais mixte.