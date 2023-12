La Belgique en demi-finales après sa victoire in extremis sur le Japon

Les jeunes Belges ont sorti en quarts de finale le Japon en marquant le but de la victoire sur pc via Noa Schreurs, alors que le temps réglementaire était écoulé. Elles rencontreront samedi pour une place en finale le gagnant du dernier quart entre l'Australie et l'Argentine.

Les joueuses de Darran Bisley et Gilles Verdussen ont été dominées durant toute la partie, ne parvenant pas que trop rarement à sortir du 'press' japonais. Malgré 8 penalty-corners concédés, la Belgique a néanmoins réussi à conserver le nul. La gardienne Maïté Bussels a même réussi à arrêter un stroke à 6 minutes du terme.