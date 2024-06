La Belgique en demi-finales chez les dames

Les BelSevens ont battu 17-7 l'Allemagne en quarts de finale. Plus tôt dans la journée, elles avaient perdu 5-27 contre l'Espagne leur troisième et dernier match de la phase de groupes, mais étaient déjà assurées d'une place en quarts de finale après leurs deux victoires de vendredi, contre la Turquie (29-0) et l'Italie (26-0).

La Belgique rencontrera la Grande-Bretagne en demi-finales. L'autre demi-finale opposera la France à l'Espagne. La Pologne, victorieuse de la première manche à Makarska début juin, a été éliminée en quarts de finale par la France.