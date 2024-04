La Belgique entame la compétition par un large succès face à la Turquie

Face à la Turquie (IIHF 38), les Belges ont tenté leur chance au but à 39 reprises contre 11 à leurs adversaires. Les buts ont été inscrits par huit joueurs différents. Les joueurs de la première ligne Oliver de Croock (23:18), Iniaz Steyaert (27:56) et Vadim Gyesbreghs (34:18) ont marqué dans la deuxième période. Les attaquants de la 3e ligne Yoren de Smet (41:11), Lucas Boni (47:00), Bryan Henry (47:14) ont aussi eu l'occasion d'expédier le palet au fond des filets turcs ainsi que le 1re ligne Sam Verelst (55:13) et le 2e ligne Ben Coolen (58:23).

La Belgique doit encore rencontrer dans ce tournoi disputé sur le mode round-robin la Bulgarie (IIHF 36) mardi (19h00 HB), Taïwan (IIHF 41) jeudi (15h30 HB), la Nouvelle-Zélande (IIHF 42) samedi (12h00 HB) et la Géorgie (IIHF 53) dimanche (19h00 HB).