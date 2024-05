La Belgique entame son championnat de division 2 messieurs par un succès sur les Pays-Bas

Nathan Masset (PSA 612) s'est incliné d'abord contre Kurt Hogervorst (PSA 424) 7-11, 11-7, 5-11, 11-5 et 11-6.

Le champion de Belgique Joeri Hapers (PSA 167), Antoine Allard (PSA 416) et Lowie Delbeke (PSA 370) ont ensuite rapporté trois victoires à la Belgique en écartant respectivement Piedro Schweertman (ncl) 11-9, 11-5, 11-5, Thijs Roukens (ncl) 11-5, 10-12, 6-11, 11-9 et 11-6, et Samuel Gerrits (PSA 226) 11-7, 11-7 et 11-9.