La Belgique entamera ses qualifications pour l'Euro 2025 par un duel à domicile

Les Belgian Cats entameront à domicile avec un duel contre la Pologne leur campagne de qualifications pour l'Euro 2025 de basket féminin. Le tirage au sort effectué mardi a réservé aussi la Lituanie et l'Azerbaïdjan dans le groupe C pour les Belges de Rachid Meziane.

La première fenêtre de qualification prévue en novembre propose une rencontre face aux Polonaises le 9 dans une salle encore à déterminer puis un déplacement en Azerbaïdjan le 12, suivant un premier programme publié par la FIBA Europe, la fédération européenne de basket.

Les Belges, tenantes du titre, joueront ensuite le 7 novembre 2024 contre la Lituanie et seront en Pologne trois jours plus tard. La dernière fenêtre internationale se jouera en février 2025 avec un match contre l'Azerbaïdjan le 6 et un déplacement en Lituanie le 9.