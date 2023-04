La Belgique et les soeurs Gilis battues par l'Angleterre en finale

Jasmine Hutton, 25e au classement mondial, a surpris Tinne Gilis, 25 ans, 14e mondiale: 11-5, 13-11, 5-11 et 11-5. Nele Gilis, 27 ans, 11e joueuse du monde, a dominé l'Anglaise Georgina Kennedy, 8e mondiale: 11-4, 9-11, 11-9 et 11-5. Lucy Turmel (PSA 33) a battu Chloé Crabbé (PSA 285), 17 ans, en trois sets (11-5, 11-2 et 11-6).

Lowie Delbeke (PSA 238), 33 ans, a battu Fritiof Jacobsson (non-classé): 11-7, 8-11, 11-4, 10-12 et 11-8, Joeri Hapers (PSA 116), 32 ans, s'est défait de Christian Drakenberg (ncl) 11-2, 11-8 et 11-7 et Harold Castiaux (ncl) a battu Filip Hultman (ncl): 11-9, 11-8 et 11-6. La seule défaite belge est à mettre au passif de Mats Raemen (ncl), 11-7, 11-9 et 11-6 face à Joel Viksten (ncl).

La victoire est revenue à la République tchèque (qui a battu l'Irlande) qui est promue en division 1 où la France a battu l'Angleterre en finale.