La Belgique lourdement battue par l'Ukraine pour son 1er match du tour Elite

La rencontre commençait mal pour les Belges, qui encaissait un but de Petro Shoturma après seulement 11 secondes de jeu. Oleksandr Pediash (9:09) et Nazar Shved (9:16) marquaient deux buts en 8 secondes pour creuser l'écart. Soufian El Fakiri (11:43) réduisait l'écart, mais Andrii Melnyk (12:39) et Danyil Abakshyn (13:36, 18:27, 19:36) permettaient aux Ukrainiens de s'envoler à 1-7 avant la pause.

En seconde période, Pediash (23:00), Ihor Korsun (25:16) et Artem Fareniuk (38:36) ont encore marqué pour l'Ukraine, El Fakiri (35:16) ajoutant un but pour les Red Devils Futsal.