La Belgique prend sa revanche sur la Macédoine du Nord

Dimanche, l'autre rencontre de cette 4e journée de la poule B opposera la Croatie à l'Ukraine.

Au classement, les Red Dragons, qui avaient été battus le 1er juin 3-1 en Macédoine du Nord, comptent 6 points après leur 2e victoire en quatre matchs et occupent la 2e place derrière l'Ukraine (9 pts/3 matchs) et devant la Macédoine du Nord (5 pts/4 m.) et la Croatie (1 pt/3 m.).