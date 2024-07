La Belgique qualifiée pour la finale de l'épreuve de dressage par équipes

Lors des qualifications, Flore De Winne (Flynn) a réussi le score de 73.028, Larissa Pauluis (Flambeau) 72.127, mardi, et Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof) 72.53, mercredi.

Les cavaliers belges reviendront se disputer le podium olympique par équipes à l'occasion du Grand Prix Spécial le samedi 3 août à partir de 10h00.

Il n'y aura en revanche pas de Belge en finale de l'épreuve individuelle, le GP freestyle en musique, entre les 18 meilleurs cavaliers des qualifications, le dimanche 4 août. Les deux premiers des six groupes de dix cavaliers et les six meilleurs résultats (y compris ceux à égalité) des qualifications se disputeront le titre olympique individuel.