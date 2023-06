La Belgique reléguée en 2e division européenne

La nouvelle formule du championnat d'Europe d'athlétisme par équipes n'a pas permis à la Belgique de se maintenir au plus haut niveau. Disputé dans le cadre des Jeux Européens, à Chorzow, en Pologne, il réunissait seize équipes mixtes qui s'affrontaient dans 37 épreuves: 18 masculines, 18 féminines et un relais mixte du 4x400 m.

Le titre de champion d'Europe est revenue à l'Italie (426,5), devant la Pologne (402,5) et l'Allemagne (387,5).

Les trois dernières nations étaient reléguées à l'étage inférieur. Les Belges ont manqué leur maintien pour 6,5 points échouant à la 14e place avec 250 points. La Grèce 13e (256,5) s'est sauvée. La Turquie 15e (245) et la Norvège 16e (223) sont aussi reléguées. Les trois pays dégradés sont remplacés par la Hongrie, l'Ukraine et la Lituanie, qui ont terminé dans cet ordre en division 2.

La Belgique s'est retrouvée en première division à la suite d'une réforme du championnat qui a fait passer le plus haut niveau de huit à seize nations. En Pologne, les Belges ont eu la malchance d'enregistrer les blessures des coureuses de haies Anne Zagré et Hanne Claes pendant la compétition et avait dû composer sans la présence de plusieurs de ses meilleurs éléments comme Nafi Thiam, Noor Vidts, Philip Milanov, Isaac Kimeli, Ismael Debjani ou Tibo De Smet.

En 2025, l'équipe de Belgique d'athlétisme aura l'occasion de remonter en première division.