La Belgique remporte la Coupe des Nations et se qualifie pour les Jeux de Paris

(Belga) La Belgique a remporté la finale de la Coupe des Nations de saut d'obstacles, dimanche à Barcelone. Les cavaliers belges (Koen Vereecke sur Kasanova de la Pomme, Grégory Wathelet sur Iron Man, Gilles Thomas sur Calleyrama et Jérôme Guéry sur Quel Homme de Hus) décrochent en outre leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

La Belgique s'est imposée devant la France et la Suisse, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne complétant le top 5. Cette victoire, la 3e pour la Belgique après 2015 et 2018, qualifie en outre l'équipe belge, médaille de bronze en jumping par équipes l'an dernier aux Jeux de Tokyo, pour les JO de Paris en 2024. Une seule place qualificative pour les Jeux était attribuée à la meilleure nation des pays non-encore qualifiés (Belgique, Espagne et Suisse). La France, pays organisateur, la Suède, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Allemagne, soit le top 5 des Mondiaux à Herning le mois dernier, avaient déjà leur billet pour Paris en poche. (Belga)