La Belgique se qualifie pour la finale du relais messieurs

La Pologne a remporté la seconde demi-finale en 7:13.455 devant la Hongrie, 2e en 7:13.592. Ces deux nations rejoignent la Belgique et les Pays-Bas en finale A. L'Italie et la Bulgarie complètent le plateau de la finale B.

Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré et Warre van Damme ont remporté leur demi-finale en 7:22.156 devant les Pays-Bas, 2e en 7:22.175. La Turquie, 3e en 7:24.774, et la Grande-Bretagne, 4e en 7:34.093, disputeront la finale B.

Plus tôt samedi, Hanne et Stijn Desmet ont remporté la médaille de bronze sur 500 m. Quelques minutes plus tôt, ils avaient tous les deux chuté dans leur finale du 1.500 m. Stijn Desmet est tombé dans un final animé en voulant se rabattre en deuxième position. Hanne Desmet, pour sa part, a glissé à deux tours de l'arrivée alors qu'elle était en tête. Ils ont tous les deux terminé à la 7e place de leur finale.

Dimanche, les frère et soeur seront encore engagés sur 1.000 m, distance sur laquelle ils avaient été chacun champion d'Europe en 2023. Hanne Desmet avait été médaillée de bronze du 1.000 m lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2022.