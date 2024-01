La Belgique sévèrement battue par les Féroé en préparation

Après un début de rencontre équilibrée (5-5 à la 10e), les Belges ont connu un passage à vide. Ils se sont heurtés à un jeune et talentueux gardien Pauli Jacobsen en attaque tandis que leur défense prenait quatre buts en l'espace de deux minutes et trente secondes (9-5, à la 13e). Jamais les Red Wolves n'ont réussi à remonter ce handicap.

Après 13-9 (20e) et 18-12 (27e), les Wolves ont réduit leur retard à 3 unités (18-15, 28e), écart enregistré à la pause (19-16). Les Insulaires ont connu un meilleur redémarrage, Jacobsen se montrant encore très bon devant sa cage tandis que la défense belge n'arrivait pas à réaliser de stop (24-18, 35e). Les Belges réussirent à revenir à 4 longueurs (26-22 et 27-23 à la 40e), mais les Féroïens, qui disputeront l'Euro 2024 à partir du 10 janvier en Allemagne, repartaient de plus belle (30-23, 35-27, 50e, et 38-29, 55e) pour s'imposer de dix buts.