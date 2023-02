La Belgique s'incline 54-82 devant la Turquie, la Serbie jouera la Coupe du monde

L'autre condition de qualification, la défaite de la Serbie, à domicile, face à la Grande-Bretagne, n'a pas été remplie. Une demi-heure plus tôt dans la soirée, les Serbes ont gagné 101-83 (46-41 à la pause) et ce sont les compatriotes du double MVP en titre de la NBA Nikola Jokic qui ont décroché le 32e et dernier billet pour cette 19e édition. Elle se jouera du 25 août au 10 septembre au Japon, aux Philippines et en Indonésie.

Les Lions, qui alignaient Lecomte, Tumba, Vanderhaegen, Bleijenbergh et Libert, n'ont jamais été mesures de gagner. Ils n'ont plus mené après 5-4 et concluaient le premier quart avec 8 points de retard (14-22). Le second quart n'améliora pas vraiment les choses (19-30 à la 15e). Avec à peine 35% de réussite aux tirs contre 58% pour les Turcs, l'écart grimpa à 14 unités à la pause (31-45).

Avec l'annonce de la victoire serbe, l'énergie des Lions s'en trouva touchée. Ils n'ont inscrit que 23 points dans les vingt dernières minutes et présenté une efficacité globale de 32% aux essais au panier. Dans ces conditions, ils ne purent renverser la tendance favorable aux Turcs qui mirent un point d'honneur à gagner les deux dernières périodes (14-19 - 45-64 après 30 minutes - 9-18). Manu Lecomte a été le meilleur marqueur belge (14 pts). Le jeune Thijs De Ridder a confirmé son potentiel (8 pts, 8 rebs, 2 ast, 1 stl).