La Belgique termine les poules par une victoire contre le Monténégro et jouera la Lettonie

La Belgique affrontera la Lettonie en huitièmes de finale du championnat d'Europe de basket U16 féminin, qui se déroule à Miskolc en Hongrie. Les jeunes Cats ont remporté une victoire éclatante contre le Monténégro (53-106) dimanche pour conclure la phase de poules et terminer 3e dans le groupe D.

La Finlande termine en tête avec trois victoires, devant la Slovénie et ses deux succès. Le Monténégro ferme la marche sans la moindre victoire.

Une victoire n'était pas nécessaire puisque toutes les équipes étaient qualifiées pour la phase à élimination directe, le classement ne servant qu'à établir les affiches des huitièmes de finale. La Belgique s'était inclinée contre la Finlande (57-68) puis la Slovénie (56-44), avant de jouer son dernier match de poules face au petit poucet monténégrin, fraîchement promu en division A. Annie Kibedi a survolé la rencontre avec pas moins de 36 points et 9 rebonds.

Kibedi, qui joue aux Kangoeroes de Malines, a été la meilleure marqueuse de la Belgique dans cette phase de poules avec 20,7 points, tandis que Laura Vilcinskas, qui la rejoindra la saison prochaine à Malines, a assuré sous l'anneau avec 10 rebonds de moyenne. Jada Lynch, la fille de Kim Clijsters qui joue aux États-Unis, a géré la distribution avec 4,3 assists.

En huitièmes de finale, les Young Cats joueront mardi à 15h30 contre la Lettonie, qui a fini 2e du groupe C derrière l'Espagne et devant la Serbie et la Pologne. L'année dernière, la Belgique s'était inclinée à ce stade contre la Croatie. Elle avait ensuite gagné tous ses matchs de classement pour terminer 9e.

Les trois équipes les moins bien classées seront reléguées en division B.